Heterofatalismus Männermüdigkeit: Haben Frauen genug von Männern?
„Ich war wie eine Mama für meinen Mann“: Immer mehr Frauen äußern auf Social Media ihre Enttäuschung über heterosexuelle Beziehungen. Was steckt dahinter?
„Ich war wie eine Mama für meinen Mann“: Immer mehr Frauen äußern auf Social Media ihre Enttäuschung über heterosexuelle Beziehungen. Was steckt dahinter?
Kürzlich veröffentlichte die Berliner Schauspielerin und Influencerin Marie Nasemann ein Reel auf Instagram, in dem sie über die Männermüdigkeit ihrer Freundinnen spricht. „Ich wünschte, ich wäre lesbisch. Nie werde ich mit einem Mann zusammenwohnen. Sollte ich jemals wieder eine Beziehung führen, dann nicht mit einem Mann“, diese Sätze höre sie derzeit häufig von Frauen in ihrem Umfeld.