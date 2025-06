Bleibt das Wetter jetzt 7 Wochen so?

Der Siebenschläfertag ist laut einer alten Bauernregel ein Lostag, an dem sich angeblich entscheidet, wie das Wetter der nächsten sieben Wochen wird. Stimmt das?

Lukas Böhl 27.06.2025 - 13:18 Uhr

Die alte Bauernregel lautet: „Wie das Wetter am Siebenschläfertag, so es sieben Wochen bleiben mag.“ Sie besagt, dass das Wetter am 27. Juni den Trend für den Großteil des Sommers vorgibt. Ursprünglich bezog sich der Siebenschläfertag allerdings auf einen späteren Zeitpunkt, da durch die Kalenderreform im 16. Jahrhundert eine Verschiebung um etwa zehn Tage entstand. Meteorologisch betrachtet ist daher der Zeitraum Ende Juni bis Anfang Juli entscheidend.