An der Spitze der deutschen Charts stand sie schon: mit Rapperin Shirin David und der Neuauflage von «Atemlos durch die Nacht». Nun gelingt Helene Fischer als Solo-Künstlerin der Sprung an die Spitze.

Berlin - Helene Fischer steht mit ihrem neuen Song "Heute Nacht" zum ersten Mal als Solo-Künstlerin an der Spitze der deutschen Charts. Das Lied landet eine Woche nach seiner Veröffentlichung auf Platz eins, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilt.

Die Schlagersängerin hatte erstmals einen Nummer-eins-Hit Ende 2023 mit der Neuauflage von "Atemlos durch die Nacht" - allerdings zusammen mit Rapperin Shirin David und damit nicht allein. Zuvor hatte es der 2013 veröffentlichte Schlager-Klassiker maximal auf Platz drei in den Single-Charts geschafft.

Mit "Heute Nacht" liefert die 41-jährige Musikerin einen poppigen Schlager mit eingängiger Melodie und kraftvollem Refrain. In der neuen Single singt sie wieder über die großen Gefühle.

Das Lied hat den typischen Mitwipp-Faktor, was auch zur Fußball-Weltmeisterschaft passt. Die Telekom hat Fischer mit "Heute Nacht" für MagentaTV zur Stimme der jetzt startenden WM der Männer ausgewählt.

Helene Fischer ist "stolz und glücklich"

Fischer sagte: "Ich freue mich riesig über diesen Erfolg und bin unglaublich dankbar für die Unterstützung meiner Fans. "Heute Nacht" ist für mich etwas ganz Besonderes, weil dieser Song den Beginn eines neuen musikalischen Kapitels markiert." Dass er direkt auf Platz eins einsteige, mache sie "stolz und glücklich".

Die Sängerin geht vom 10. Juni bis 17. Juli auf Stadiontour und spielt in großen Arenen – etwa in Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart und München. Auftakt ist in Dresden.

Die Toten Hosen landen Nummer-Eins-Album

Laut GfK Entertainment erzielt "Heute Nacht" hierzulande die umsatzstärkste Releasewoche seit mehr als zwei Jahren. Auf Platz zwei der Single-Charts landet "Beauty And A Beat" von Justin Bieber und Nicki Minaj, der dritte Platz geht an Zara Larssons "Lush Life".

Auch Die Toten Hosen feiern einen Charts-Erfolg. Ihr frisch erschienenes Studioalbum "Trink aus! Wir müssen gehen" landet auf Platz eins der Album-Charts. Es soll das letzte reguläre Album der Punkrock-Band rund um Campino sein. Zusammen mit BAP und Depeche Mode gehören die Hosen nun zu den Bands mit den meisten Nummer-eins-Platten (13 Stück), wie GfK Entertainment mitteilt.