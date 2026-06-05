An der Spitze der deutschen Charts stand sie schon: mit Rapperin Shirin David und der Neuauflage von «Atemlos durch die Nacht». Nun gelingt Helene Fischer als Solo-Künstlerin der Sprung an die Spitze.
05.06.2026 - 15:14 Uhr
Berlin - Helene Fischer steht mit ihrem neuen Song "Heute Nacht" zum ersten Mal als Solo-Künstlerin an der Spitze der deutschen Charts. Das Lied landet eine Woche nach seiner Veröffentlichung auf Platz eins, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilt.