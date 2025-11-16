Unsere Empfehlung für Sie Maskenabstauben in der Region So eine Hexentaufe ist kein Kinderspiel Die Flachter Strudelbachhexen starten mit dem traditionellen Countdown in die Fastnachtskampagne 2023.

Bei diesem Ereignis rund um den Marktplatz auf dem Heimsheimer Marktplatz dürfen die aktiven Hexen des Vereins ihr Häs tragen, das dann wieder bis zum 6. Januar des Folgejahres ruht. Anschließend geht die Post ab. Die Schleglerhexen sind bis zum Aschermittwoch an den Wochenenden bei Umzügen und Veranstaltungen im Häs unterwegs. Getauft werden übrigens nur Hexen, die einen Antrag gestellt haben und ein Bewährungsjahr hinter sich haben. In diesem müssen sie bei Veranstaltung als passive Hexen häufig teilnehmen, Dienste für den Verein leisten und bei Umzügen das „Täfele“ der Schleglerhexen vor der Gruppe im Zug tragen. Final muss auch der Hexenrat zustimmen.