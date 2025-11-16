Traditionell am 1. Freitag nach dem 11.11. feiern die Schleglerhexen ihre Hexentaufe. Madlen und Anais haben sich am traditionellen Termin mutig den Prüfungen gestellt.

Seit nunmehr 30 Jahren gibt es die Heimsheimer Schleglerhexen. Und fast seit Beginn an feiern sie ihre Hexentaufe traditionell am 1. Freitag nach dem 11.11. So war es am vergangenen Wochenende wieder soweit. Diesmal hatten sich zwei weibliche Hexen, Madlen und Anais, einigen kniffligen Prüfungsaufgaben inmitten der bereits erfahrenen Hexen gestellt, bevor sie in den Kreis aufgenommen wurden. Und da durfte weder das berühmte Hexenwässerle noch der interne Hexeneid fehlen.

 

Bei diesem Ereignis rund um den Marktplatz auf dem Heimsheimer Marktplatz dürfen die aktiven Hexen des Vereins ihr Häs tragen, das dann wieder bis zum 6. Januar des Folgejahres ruht. Anschließend geht die Post ab. Die Schleglerhexen sind bis zum Aschermittwoch an den Wochenenden bei Umzügen und Veranstaltungen im Häs unterwegs. Getauft werden übrigens nur Hexen, die einen Antrag gestellt haben und ein Bewährungsjahr hinter sich haben. In diesem müssen sie bei Veranstaltung als passive Hexen häufig teilnehmen, Dienste für den Verein leisten und bei Umzügen das „Täfele“ der Schleglerhexen vor der Gruppe im Zug tragen. Final muss auch der Hexenrat zustimmen.