Traditionell am 1. Freitag nach dem 11.11. feiern die Schleglerhexen ihre Hexentaufe. Madlen und Anais haben sich am traditionellen Termin mutig den Prüfungen gestellt.
16.11.2025 - 10:53 Uhr
Seit nunmehr 30 Jahren gibt es die Heimsheimer Schleglerhexen. Und fast seit Beginn an feiern sie ihre Hexentaufe traditionell am 1. Freitag nach dem 11.11. So war es am vergangenen Wochenende wieder soweit. Diesmal hatten sich zwei weibliche Hexen, Madlen und Anais, einigen kniffligen Prüfungsaufgaben inmitten der bereits erfahrenen Hexen gestellt, bevor sie in den Kreis aufgenommen wurden. Und da durfte weder das berühmte Hexenwässerle noch der interne Hexeneid fehlen.