Hier macht Lesen Spaß Die sechs schönsten Buchhandlungen, Büchereien und Buchcafés Stuttgarts
Herbstzeit ist Lesezeit. Diese Stuttgarter Buchhandlungen und Bibliotheken locken mit ihrer Architektur, dem Sortiment oder einer gemütlichen Atmosphäre.
Regen prasselt gegen die Fensterscheibe, so recht hell wird es bereits seit Tagen nicht mehr – in Stuttgart ist es Herbst geworden. Statt in den Park oder in die Innenstadt zu gehen, lockt das Sofa, eine Tasse Tee und vielleicht ein gutes Buch.