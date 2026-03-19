Der geplante Prozess gegen Kevin Spacey wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe findet vorerst nicht statt. Die Parteien einigten sich außergerichtlich.
19.03.2026 - 09:36 Uhr
London - Der für Oktober geplante Prozess gegen den früheren Hollywood-Star Kevin Spacey (66) wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe ist nach einer außergerichtlichen Einigung ausgesetzt worden. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur PA unter Verweis auf Gerichtsdokumente. Drei Männer hatten dem zweifachen Oscar-Preisträger vorgeworfen, sie zwischen 2000 und 2015 sexuell missbraucht zu haben.