Die Werner Bonhoff Stiftung setzt sich für den Abbau von Bürokratie ein – und fand den Einsatz von Bernd Kreis für seine Fachkräfte aus Peru ausgezeichnet.
Sein Kampf gegen die Behörden ging durch die Medien, nun wird Bernd Kreis dafür ausgezeichnet – mit dem „Werner-Bonhoff-Preis-wider-den-§§-Dschungel“. Die Berliner Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, den Bürokratismus in Deutschland sichtbar zu machen. Politik und Verwaltung sollen auf beispielhafte Fälle aufmerksam gemacht werden, um „ Missstände zu beheben und für Verbesserungen zu sorgen“. Bernd Kreis hatte für seine Weinbar High Fidelity vor drei Jahren einen Koch aus Peru einstellen wollen, was ihm die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Arbeitsagentur aber zunächst nicht genehmigte. Es dauerte rund ein Jahr, bis der Kandidat doch ein Visum erhielt. „Es war ein Riesenkampf“, sagt Bernd Kreis, „deshalb freue ich mich über den Preis.“