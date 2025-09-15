Auf dem Platz wehen die schottischen Flaggen im Wind, während sich die Athletinnen und Athleten aufwärmen. „Und wir fangen an mit dem ersten Wurf“, ertönt es aus einem Lautsprecher. Die 17-jährige Pauline Röske kniet sich hin, positioniert ihre Hände am Baumstamm. Sechs Meter ragt das Holzstück über ihren Kopf hinaus. Sie findet einen festen Griff, gibt sich einen Ruck und steht in einem Schwung auf. Der 25-Kilo-Stamm wackelt kurz bedrohlich, doch sie findet schnell wieder das Gleichgewicht.

Röske geht ein paar Schritte, gewinnt zunehmend an Geschwindigkeit, dann eine gekonnte Wurfbewegung und der Baumstamm wirbelt durch die Luft, überschlägt sich und landet mit einem dumpfen „Rumps“ auf dem Boden. 11:50 ist ihr Ergebnis, der Baumstamm stand nach dem Wurf fast gerade. Die Ludwigsburgerin hat eine weitere der fünf Disziplinen sehr gut abgeschlossen.

Die Highland Games entstanden aus einer Geburtstagsfeier

Vor 800 Jahren hatte ein schottischer König aufgetragen, die Stärksten und Schnellsten seines Volkes zu finden, um diese als Dienstboten und Soldaten in seinen Hofstaat aufzunehmen. Mit ihnen wollte er entscheidende Schlachten gewinnen. Deshalb entschied sich der König, Wettkämpfe austragen zu lassen – ohne Waffen, denn diese könnten seine zukünftigen Militärs verletzen. Er entwarf fünf verschiedene Disziplinen, um mit einfachen Mitteln die Stärke, Geschwindigkeit und Geschick seines Volkes zu testen.

Ein Schwertkampf-Turnier fand bei den Highland Games ebenfalls statt. Foto: Maximilian Seidel

Diese Wettkämpfe wurden fortgeführt und gewinnen seit dem 19. Jahrhundert in Schottland und später auch weltweit an Popularität. In Oßweil kamen die Spiele schließlich 2005 an, gemeinsam mit Petra Müller: „Ich wollte meinen Geburtstag etwas origineller feiern. Da habe ich zu meinen Freunden gesagt: ‚Lasst uns doch mal so Highland Games veranstalten!’“

Im Anschluss war allen klar: Das wollen wir noch mal machen! Stück für Stück professionalisierte Müller sich und gliederte den Sport dem ASV Oßweil an. Heute ist Müller die Leiterin der örtlichen Highland Games. Immer wieder hat im Ludwigsburger Stadtteil die Deutschen Meisterschaft stattgefunden, so auch 2025. 2018 fand sogar die Weltmeisterschaft in Stuttgart statt.

Die Regeln der Disziplinen sind streng festgeschrieben

„Highland Games, das ist schottischer Fünfkampf“, sagt Pauline Röske einen Tag vor den Meisterschaften auf dem Oßweiler Highland-Gebiet. Im Hintergrund klingen die Schwerter, gerade findet ein historisches Turnier statt. „Wir treten in fünf Disziplinen an: Steinwerfen, Hammerwerfen, Hochwerfen, Weitwerfen und Baumstammwerfen. Das sind die Grunddisziplinen, die auch in den schottischen Games gespielt werden.“

Die Regeln der Disziplinen sind festgeschrieben: Beim Hammerwurf wird ein richtiger Hammer geworfen, ihre Position dürfen die Athletinnen nicht verlassen. Beim Steinwurf werden 5 bis 10 Kilo schwere Steine geworfen, der weiteste Wurf gewinnt. Der Hochwurf ist wie der Hochsprung: Die Athleten werfen mit strikt vorgegebener Technik über eine Stange, deren Höhe sie selbst bestimmen können. Baumstammwerfen gewinnt, wer den Stamm mit einem Wurf am senkrechtesten stellt. Nur beim Weitwurf ist die Technik frei.

Der Baumstamm soll nach dem Wurf möglichst senkrecht stehen. Foto: Maximilian Seidel

„Am liebsten mag ich das Steinwerfen, da habe ich die beste Technik und habe vor allem als Kind immer wieder Rekorde gebrochen“, sagt Pauline Röske. Die Ludwigsburgerin spielt schon seit knapp 10 Jahren bei den Oßweiler Highland Games mit. Ursprünglich hatte ihr Bruder sie zu der schottischen Sportart gebracht, er hatte den Highland-Games-Verein zufällig im Internet gefunden. „Inzwischen war ich schon auf mehreren Highland Games in den USA und wurde einmal nach Schottland eingeladen. Die Games dort sind wirklich schön, überall spielen Dudelsäcke und alle sind fröhlich.“

Sportlich, so Rößke, seien die schottischen Athleten übrigens nicht viel besser als die Deutschen. Unter den Athletinnen und Athleten in Oßweil sind mehrere Europa- und Weltmeister der Highland Games. „Die Spiele kann ich jedem empfehlen, zumindest sie mal auszuprobieren. Wir haben extra leichte Gewichte für den Anfang, die habe ich früher auch benutzt.“

Das „Wunderkind“ von Oßweil

„Das war unsere jüngste Athletin, die Pauline“, sagt der Kommentator nach dem Baumstammwurf. „Sie spielt bei den Erwachsenen mit, obwohl sie eigentlich noch zur Jugend gehört.“ Zwei Vereinsmitglieder im Schottenrock unterhalten sich über das „Wunderkind“, wie sie es nennen: „Die Pauli hat in Schottland bei den Frauen den dritten gemacht und in den USA sogar den ersten. Aus der wird mal richtig was.“

Währenddessen fällt der Stamm einer anderen Athletin mit einem lauten Knall auf den Boden. Sie hat den Überschlag nicht geschafft, Pauline klopft ihr auf die Schulter. Später wird sie noch auf dem Siegerpodest stehen – als drittstärkste Frau der Republik.