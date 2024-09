Vor 16 Jahren wurden die Highlandgames in Asperg als Präventionsprojekt gegründet. Mittlerweile ist es ein großes, kulturelles Familienfest, bei dem sich Kinder und Erwachsene beim Baumstammwerfen und Bogenschießen ausprobieren.

Emanuel Hege 29.09.2024 - 18:13 Uhr

Tobias Keller ist zufrieden, 16 Jahre nachdem der Sozialarbeiter der Stadt Asperg die Highlandgames ins Leben gerufen hat, haben am vergangenen Wochenende 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Spielen im Stadtgarten teilgenommen. In drei Altersgruppen traten die Teilnehmer in rauen schottischen Sportarten wie Baumstammwerfen, Steinestoßen und Hufeisenwurf gegeneinander an.