Der 1. Göppinger SV hat in der Regionalliga Südwest im Abstiegskampf einen Punkt beim FC Gießen geholt. Hier gibt es die Tore im Video.

jor 14.04.2025 - 11:57 Uhr

Mo Baroudi hat dem Regionalligisten 1. Göppinger SV nach drei Niederlagen in Serie mit seinem Tor in der 88. Minute ein glückliches 1:1 beim FC Gießen gerettet. "Vielleicht fühlt sich dieses Unentschieden im ersten Moment nicht genug an. Aber es war unfassbar wichtig, diesen Punkt mitzunehmen", sagte GSV-Coach Gianni Coveli. "Wir werden bis zum letzten Tag weiter dran glauben und wollen unseren Traum vom Klassenverbleib erfüllen."