Stuttgarter Kickers in Mainz

Die Stuttgarter Kickers haben die Auswärtspartie bei der Zweitvertretung von Mainz 05 deutlich verloren. Wir zeigen die Tore im Video.

mbo 12.05.2025 - 11:16 Uhr

Die Stuttgarter Kickers taumeln dem Saison-Ende in der Regionalliga Südwest entgegen. Dieser Eindruck ist zumindest bei der peinlichen 1:4-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 II am Samstag entstanden. Für die Kickers ist jetzt bereits klar: über den fünften Tabellenplatz wird es in dieser Saison nicht hinausgehen.