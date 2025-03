Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest den 1. Göppinger SV zu Hause im Gazi-Stadion auf der Waldau mit 3:0 besiegt. Die Tore für die Blauen erzielten zwei Youngsters.

Trainer Marco Wildersinn beorderte Nevio Schembri zurück in die Startelf - mit Erfolg. Das Talent erzielte in der ersten Halbzeit zwei Treffer für seine Farben. Nach der Pause sorgte Mario Borac per Kopf für den 3:0-Entstand. Göppingen konnte nicht an seine guten Leistungen aus den vergangenen zwei Spielen anknüpfen. Auch Ex-Kickers-Spieler Kevin Dicklhuber konnte nicht überzeugen. Hier gibt es die Highlights im Video.

