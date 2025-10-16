Rückenwind für das Kulturamt Waiblingen: Der Vorverkauf für die neue Spielzeit brummt, hat große Namen zu bieten – und hält selbst für die Veranstalter manche Überraschung parat.
Ausgerechnet Peer Gynt! Dass für ein Musiktheater nach dem dramatischen Gedicht von Henrik Ibsen aus dem Jahr 1867 zum Saisonstart die meisten Karten im Vorverkauf des Bürgerzentrums Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) verkauft werden, damit hätten weder die Programm-Macherin Jennifer Lindenberger noch der Kulturamtschef Thomas Vuk gerechnet. Denn der Spitzenreiter, der am 21. November die Geschichte eines verarmten Bauernsohns in Form eines Rockmusicals erzählt, hat keinen Solostar als Zugpferd zu bieten. Aber eine Live-Rockband, bekannte Songs von The Cure oder Ed Sheeran sowie vier Meter hohe Felslandschaften und aufwendige Kostüme.