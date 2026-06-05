Highspeed-Züge DB Infra-Go: „Gute Chancen“ für Italo
Neue Highspeed-Züge von Italo auf dem deutschen Schienennetz bringen mehrere 100 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr – und könnten daher im Streit um knappe Trassen die Nase vorn haben.
Neue Highspeed-Züge von Italo auf dem deutschen Schienennetz bringen mehrere 100 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr – und könnten daher im Streit um knappe Trassen die Nase vorn haben.
Keine einfachen Zeiten für Philipp Nagl. Der Chef der DB Infra-Go AG bekommt im Italo-Verfahren mächtig Druck von der Bundesnetzagentur, die im Fernverkehr auf der Schiene mehr Wettbewerb und bessere Regeln für Newcomer durchsetzen will. Nach der achtstündigen mündlichen Verhandlung zur Beschwerde, die der weltweit erste und größte private Anbieter von Highspeed-Zügen bei der Aufsichtsbehörde in Bonn eingereicht hat, laufen nun weitere Anhörungsfristen.