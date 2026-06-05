Keine einfachen Zeiten für Philipp Nagl. Der Chef der DB Infra-Go AG bekommt im Italo-Verfahren mächtig Druck von der Bundesnetzagentur, die im Fernverkehr auf der Schiene mehr Wettbewerb und bessere Regeln für Newcomer durchsetzen will. Nach der achtstündigen mündlichen Verhandlung zur Beschwerde, die der weltweit erste und größte private Anbieter von Highspeed-Zügen bei der Aufsichtsbehörde in Bonn eingereicht hat, laufen nun weitere Anhörungsfristen.

Die Beschlusskammer 10 erwarte nunmehr schriftliche Stellungnahmen „zu verschiedenen Fragestellungen“, sagt Fiete Wulff, Sprecher der Netzagentur. Im Kern gehe es darum, ob und inwieweit die Infrastrukturnutzungsbedingungen (INB) der DB Infra-Go gewährleisten, dass Wettbewerber der DB Fernverkehr AG „diejenigen Kapazitäten an Trassen, Abstellgleisen und Bahnhofsleistungen erhalten“, die es braucht für die nötigen Investitionen und ein erfolgreiches Agieren im vertakteten Hochgeschwindigkeitsverkehr.

Luca di Montezemolo, hier beim Formel-1-Grand-Prix von Bahrain im April 2025 rechts im Bild, gehört zu den einflussreichsten Gründern von Italo. Foto: imago/Paddocker

Für den ehemaligen Ferrari-Chef Luca di Montezemolo, der zu den einflussreichen Gründern von Italo gehört, tut die DB Infra-Go bisher zu wenig, um eine der größten ausländischen Investitionen im deutschen Schienenverkehr zu sichern. Ab April 2028 will Italo mit zunächst 30 Highspeed-Zügen, die Siemens kurzfristig liefern könnte, gegen die ICE-Flotte der Deutschen Bahn antreten und dafür 3,6 Milliarden Euro inklusive Wartung für 30 Jahre hierzulande ausgeben, was viele tausend Jobs schaffen und sichern würde.

Doch die mehrjährigen Rahmenverträge für Trassen, die Italo wie in Italien gerne hätte, will Nagl erst für die Fahrpläne ab Ende 2031 vergeben. Ab dann schreibt eine neue EU-Kapazitätsverordnung die Vergabe fester Kontingente ohnehin vor. Bis dahin will Nagl weiterhin alle Trassen nur jährlich im „Open-Access-Verfahren“ verteilen. Was bedeutet, dass alle Anbieter im Fern-, Regional- und Güterverkehr ihre gewünschten Verbindungen anmelden und die Infra-Go dann in einem komplexen Prozess die Kapazitäten zuweist, damit der Bahnverkehr zum Jahresende konfliktfrei mit neuen Fahrplänen starten kann.

Netzagentur vermisst strukturierte Prozesse

Soweit die Theorie. In der Praxis haben die bisherigen Regeln neue Anbieter eher abgeschreckt. Die DB Fernverkehr beherrscht auch 32 Jahre nach der Bahnreform mit 93 Prozent Marktanteil das Geschäft. Die Netzagentur kritisiert, dass bei der DB Infra-Go „strukturierte Prozesse“ für den Markteintritt von Newcomern fehlen. Die Bahn-Tochter argumentiert, dass Vorfahrtsregeln für neue Anbieter etablierte Unternehmen benachteiligen würden und „rechtlich unzulässig“ wären. Das geltende Regelwerk habe „bereits in allen Verkehrssegmenten erfolgreiche Markteintritte ermöglicht“.

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Die Trassenzuweisung nach dem Regelentgeltverfahren sei zudem vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden, weil es die effektive Nutzung der Schienenwege fördere. Demnach werden die knappen Trassen nach den erzielbaren Einnahmen vergeben. Soll heißen: Wer am meisten zahlt, soll bei Konflikten den Vorzug bekommen. Und genau das könnte Italo helfen, denn die Italiener wollen wie in Italien vor allem die deutschen Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Berlin–München befahren. Deren Nutzung ist am teuersten, Highspeed-Züge müssen viel höhere Trassenpreise zahlen als Regional- oder Güterverkehr.

Italo lockt mit Trasseneinnahmen

Italo würde für die Trassennutzung der geplanten deutschen Flotte rund 250 Millionen Euro an die DB Infra-Go zahlen – pro Jahr. Und genau das könnte den Italienern die gewünschten Slots sichern. Die konkreten Wünsche von Italo seien zwar noch nicht bekannt, teilte die Infra-Go unserer Redaktion mit. In der mündlichen Verhandlung habe sich jedoch gezeigt, dass „Italo im bestehenden Konfliktlösungsverfahren für die angedeuteten Trassen gute Chancen auf eine Kapazitätszuweisung hätte“.

Denn nach den vom Verwaltungsgericht bestätigten Vergabekriterien könne mit den Trassen „voraussichtlich ein hohes Entgelt erzielt werden“, so die Infra-Go. Das bestehende Verfahren sei für Zugverkehr mit mindestens Tempo 200 „eher vorteilhaft“. Die DB-Tochter argumentiert also, dass Italo auch ohne die geforderten Rahmenverträge gute Chancen hat, die gewünschten Highspeed-Trassen bei der jährlichen Vergabe zu erhalten, bis dann ab Ende 2031 das neue Verfahren nach EU-Vorgaben beginnt.

Offen ist, ob sich die Netzagentur damit zufrieden gibt oder versucht, im Italo-Verfahren mit einem „Maßgabebeschluss“ geänderte INB durchzusetzen. Die Aufseher verlangen unter anderem einen „strukturierten und effektiven Markteintrittsprozess in den INB“ für Newcomer, die Berücksichtigung von deren Kapazitätsbedarf und entsprechende Quoten über eine frühzeitige „Eigenbelegungsregelung“.

Das sei „rechtlich zumindest kritisch“, heißt es dazu bei der Infra-Go. Man verhandle derzeit mit der Behörde, „ob überhaupt eine solche Forderung erhoben werden kann“. Einen Maßgabebeschluss werde man „vor weiteren Maßnahmen (Umsetzung oder Rechtsschutz) zunächst in Ruhe bewerten“. Die DB-Tochter behält sich also vor, gegen mögliche Auflagen der Netzagentur zur Änderung der INB zu klagen.