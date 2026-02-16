Hilfe aus Aspach: „Vielleicht erinnert sich jemand?“ – Vermisstensuche per Smoothie-Flasche

Die fettgedruckten Buchstaben stechen sofort ins Auge. „Wo ist Scarlett?“ steht auf einer Flasche im Regal. Direkt daneben, auf einer weiteren Flasche: „Wo ist Hilal?“ Zwei Fragen, gedruckt auf Smoothie-Flaschen, die bei der Firma Streker in Aspach (Rems-Murr-Kreis) abgefüllt wurden. Dazu ein Steckbrief, knappe Fakten: Scarlett Salice, blaue Augen, 1,60 Meter groß. Und: Hilal Ercan, braune Augen, schlanke Gestalt. Die junge Frau und das Mädchen lächeln in die Kamera. Es sind Bilder aus einer Zeit, in der noch niemand wusste, dass sie bald als vermisst gelten würden.