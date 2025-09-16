Hilfe bei Blasenproblemen Inkontinenz: So geht nichts in die Hose
Blasenschwäche ist ein verbreitetes Problem – auch bei Männern. Aber kaum einer spricht darüber. Dabei gibt es viele Therapien, sagt die Stuttgarter Ärztin Carola Wotzka.
Es sind meistens nur ein paar Tröpfchen, die danebengehen. Beim Niesen oder Husten etwa. Manchmal auch, wenn der Gang zur Toilette doch nicht so schnell zu bewältigen ist wie gedacht und der Harndrang sehr groß ist. Spätestens dann zeigt sich, wie wichtig der Beckenboden ist – und dass dieser Probleme bereiten kann.