Hilfe bei der Gartenarbeit Marcus Hochauf ist der Rasenmäher-Retter
Der Sommer ist die Hochsaison für Rasenmäher, doch viele streiken im entscheidenden Moment. Dann schlägt die Stunde von Rasenmäher-Retter Marcus Hochauf aus Waldenbuch.
Der Sommer ist die Hochsaison für Rasenmäher, doch viele streiken im entscheidenden Moment. Dann schlägt die Stunde von Rasenmäher-Retter Marcus Hochauf aus Waldenbuch.
Es ist Sonntagabend. Eigentlich hätte Marcus Hochauf Feierabend. Doch am anderen Ende der Leitung drängt die Zeit. Im Freibad einer kleinen Gemeinde ist der Rasenmäher ausgefallen. Am nächsten Morgen soll die Saison starten, die Wiesen müssen gemäht sein. Also packt der 44-Jährige sein Werkzeug zusammen und macht sich auf den Weg.