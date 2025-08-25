Von Weil der Stadt nach Burundi: Die Naturschutzjugend schickt einen Container voll mit Fahrrädern auf den Weg nach Afrika. Der Aufwand ist groß – der Nutzen größer.
26.08.2025 - 08:00 Uhr
Sonntagvormittag auf dem Ihinger Hof: Der rote Container, der zwischen den lang gezogenen Gebäuden steht, ist beeindruckend groß. Und er enthält wertvolle Fracht. Rund 300 Räder aller Größen sind darin gestapelt und zwar so, dass möglichst keine Lücken zwischen ihnen sind, damit sie den weiten Transport überstehen.