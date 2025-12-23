Die Stuttgarter Thieme-Verlagsgruppe ist im Bereich des Gesundheitswesens aktiv – aber auch karitativ tätig. Insgesamt spendet das Unternehmen in diesem Jahr 120.000 Euro.

Achim Wörner 23.12.2025 - 13:28 Uhr

Die Thieme-Gruppe ist Marktführer, wenn es um Informationen und Services rund um das Thema Gesundheit wie Gesundheitswesen geht. Doch traditionell engagiert sich das Stuttgarter Familienunternehmen auch in den Bereichen Soziales, Gesellschaft und Kultur – so auch in diesem Jahr. Insgesamt 120.000 Euro an Spenden gingen an Einrichtungen im Raum Stuttgart sowie an überregional und weltweit agierende Institutionen. Bedacht wurde einmal mehr auch die Weihnachtsaktion der Stuttgarter Zeitung „Hilfe für den Nachbarn e.V.“. Albrecht Hauff als persönlich haftender Gesellschafter der Thieme-Gruppe überreichte den symbolischen Scheck über 10.000 Euro an den „Hilfe-für-den-Nachbarn“-Vorsitzenden und Redakteur Achim Wörner.

„Wir schätzen die Arbeit der StZ-Initiative nach wie vor und finden diese sehr wichtig“, begründet der Thieme-Verlag die neuerliche großzügige Geldgabe. Achim Wörner dankte im Namen des Vereins und der Bedürftigen herzlich. „Hilfe für den Nachbarn“ unterstützt pro Jahr rund 1400 Familien und Alleinstehende in prekärer finanzieller Lage und zudem große Projekte mit einem Schwerpunkt bei Kindern und Jugendlichen.

10.000 Euro für „Hilfe für den Nachbarn“

Die Förderung des Thieme-Verlages ist insgesamt sehr breit angelegt. Das Stuttgarter Vorleseprojekt Leseohren darf sich auch in diesem Jahr über je 10 000 Euro freuen. Das Hospiz Stuttgart hat für seine Arbeit mit schwerst kranken und trauernden Menschen und ihren Familien ebenso eine Zuwendung erhalten wie beispielsweise inga, der Stuttgarter Verein, der Frauen beim Ausstieg aus der Prostitution hilft. Nur einige wenige Beispiele von vielen anderen.

Unterstützung für Obdachlose

Weitere 10 000 Euro gehen an die GoBanyo gGmbH. Die Organisation aus Hamburg unterstützt Menschen ohne festen Wohnsitz. Das Spendengeld fließt in den Duschbus, der Sanitäranlagen dorthin bringt, wo sie benötigt werden. Die Nutzung ist kostenlos und die Duschgäste bekommen neue Unterwäsche, saubere Kleidung und Pflegeprodukte. „Diese Initiative aus Hamburg hat mich sofort begeistert und finde ich sehr unterstützenswert. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein ähnliches Projekt in Stuttgart starten könnten“, betont Joana Hauff, Chief Transformation Officer bei Thieme.

Das Spendenkonto

Spenden

Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie helfen wollen, können Sie online spenden unter http://www.stz-hilfe.de/ oder mit einer Überweisung auf das Konto: IBAN: DE53 6005 0101 0002 2262 22, Baden-Württembergische Bank Bic/Swift: SOLADEST600Bitte vermerken Sie das Kennwort „Hilfe für den Nachbarn“. Weitere Informationen

zur Spendenaktion finden Sie unter www.stuttgarter-zeitung.de/stz-hilfe Die StZ dankt allen Spendern!

Sachspenden Wir können leider keine Sachspenden entgegennehmen. Bitte wenden Sie sich an die Sozialkaufhäuser oder an den Verschenkmarkt der Stadt Stuttgart.