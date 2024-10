Jede Woche gab es ein neues Päckchen zu tragen – manchmal waren es sogar zwei: Ordner, prall gefüllt mit Schicksalen. Geschichten, die mir manchmal nahe gehen. Biografien, die mitunter klingen wie aus einem überladenen Schicksalsroman. Aber es ist Realität: Manche Menschen sind vom Pech verfolgt. Nicht eine Krankheit allein trifft sie, sondern es kommen auch noch familiäre Schläge dazu, finanzielle Katastrophen – und womöglich noch der Verlust eines geliebten Menschen.

Alle diese durchnummerierten Fälle in unseren „Hilfe für den Nachbarn“ – Ordner, strafen das gerade in diesen Tagen leider gerne bemühte Narrativ von den Drückebergern, die lieber Bürgergeld empfangen, Lügen. Außerdem arbeiten tatsächlich viele unserer Spendenempfänger, aber sie verdienen so wenig, dass es einfach nicht reicht. Das gilt besonders für Alleinerziehende. Es sei hier auch nicht verschwiegen, dass bei der Benefizaktion hin und wieder Anfragen nach einer Spende eintreffen, die ich in Absprache mit dem Vorstand abgelehnt habe, weil das Gewünschte sich nicht auf die Behebung einer akuten Notlage bezog. 2012 habe ich zum ersten Mal für die Weihnachtsaktion täglich über Schicksale berichtet, ein Jahr später startete ich als Geschäftsführerin des Vereins. Zuvor war er rein ehrenamtlich organisiert, aber die Spendenaktion ist expandiert und lässt sich neben dem Alltagsgeschäft in der Zeitungsredaktion nicht mehr stemmen.

Jedes Jahr zwischen 1500 und 1800 Spendenanträge

Jedes Jahr habe ich zwischen 1500 und 1800 Spendenanträge bearbeitet: Gelesen, wenn nötig bei den betreuenden Sozialarbeitern oder Sozialarbeiterinnen weitere Informationen eingeholt, den Spendenbetrag nachgerechnet oder neu berechnet und dem Vorstand zur endgültigen Bewilligung weitergeleitet. Denn: Die Entscheidung liegt immer auf zwei Paar Schultern.

Für die Weihnachtsaktion habe ich zahlreiche persönliche Interviews mit Spendenempfängern und Spendenempfängerinnen geführt und bin auf diese Weise Menschen begegnet, die zum Teil eine so positive Ausstrahlung haben, dass ich mich schon gefragt habe, woher diese Energie kommen kann. Gelernt habe ich von den diesen Menschen: Man muss den Wert dessen erkennen, was man besitzt – in jeder Hinsicht. Jammern auf hohem Niveau gilt nicht.

Seit Jahren hat sie ihre Kinder nicht mehr gesehen

Es gab Begegnungen, an die ich mich nach Jahren erinnere: Der Handwerker, der mit Vierzig an Parkinson erkrankte und so sehr an sich arbeitet, mit dem Verlauf der Krankheit zurecht zu kommen. Der Mann, der in seiner neuen, behindertengerechten Wohnung ein Foto von seiner Motorradtour auf der Route 66 stehen hat und nur wenige Wochen nach dieser Traumreise erfuhr, dass er MS hat. Die Mutter, deren Zwillinge im Alter von vier Jahren vom Ehemann und Vater nach Griechenland zu den Großeltern entführt wurden. Seit Jahren hat sie ihre Kinder nicht mehr gesehen, denn der Mann hat überall verbreitet, sie sei psychisch krank – und über diesem Leid wurde sie das auch. Oder die junge Mutter, die unablässig versucht, ihrem schwerst behindert zur Welt gekommenen Baby eine Reaktion zu entlocken. Der alte Mann, der versucht hat über den Verkauf seiner Stereoanlage – sonst hatte er nichts von Wert – wenigstens einen Teil der Tierarztrechnung für seinen schwer kranken Hund zu finanzieren. Die Reihe lässt sich fortsetzen. Es sind die sprichwörtlichen Päckchen, die zwischen den grauen Deckeln der Ordner stecken.

Es sind Menschen mit Schicksalen, die eine Benefizaktion nicht ändern kann, aber sie kann durch eine Spende den Druck nehmen: den Kauf einer Waschmaschine, einer orthopädischen Matratze, einem Satz passender Kleidung ermöglichen. Sie kann die schlaflosen Nächte erleichtern, wenn durch eine Spende die Zahnarztrechnung bezahlt werden kann oder der Schuldenberg kleiner wird, der entstand, weil das eigene kleine Unternehmen die Corona-Lockdowns nicht überlebt hat. Und wenn uns von Kindern gemalte Bilder erreichen, auf denen das neue Bett zu sehen ist, wenn selbst gebastelte Weihnachtssterne oder eine Tafel Schokolade mit der Post kommt, wissen wir: Die Benefizaktion spendet nicht nur Geld, sondern auch Würde und Hoffnung.

Nur ein teilweiser Abschied

In diesem Sinne verabschiede ich mich nur teilweise, denn die Geschichten für die Weihnachtsaktion schreibe ich weiterhin und freue mich schon auf die Begegnungen mit Menschen, die hinter den Fällen in den grauen Ordnern stecken.

Sybille Neth war elf Jahre lang als Geschäftsführerin für „Hilfe für den Nachbarn“ im Einsatz. Sie hat in dieser Zeit zahllose Anträge bearbeitet und regelmäßig über Hilfsprojekte und besondere Fälle berichtet. Hier bilanziert sie ihre Tätigkeit. Sie bleibt dem Verein erhalten und wird weiter die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.