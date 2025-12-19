Jeder Krümel zählt und hilft: Reste von Teelichtern, die halb abgebrannten Kerzen des Adventskranzes, übrig gebliebene Kerzenstummel vom Weihnachtsbaum. Alexander Gelman kann all das gut gebrauchen. Der Fellbacher mit russischen Wurzeln ist Vorsitzender des gemeinnützigen Deutsch-Ukrainischen Vereins Rems-Murr, der in der Region Stuttgart Reste von Paraffin-, Stearin- und Bienenwachskerzen sammelt und diese in die Ukraine schickt.

Dort schmelzen Engagierte in kleinen Werkstätten das Wachs ein und gießen es in Konservenbüchsen. In diesen stecken statt Mais, Tomaten oder Erbsen etwas zusammengerollte Pappe und ein Stück länglicher Karton als Docht. So entstehen aus Resten, die hierzulande oft achtlos in den Müll geworfen werden, Dosenkerzen, die dringend benötigtes Licht und Wärme spenden.

„Auf einer 500-Gramm-Maisdose kann man Suppe kochen“, sagt Alexander Gelman. Solch eine Herd-Alternative ist in der kriegsgebeutelten Ukraine Gold wert. Denn Strom fließt meist nur drei bis vier Stunden pro Tag – und selbst in dieser kurzen Phase wird er immer wieder unterbrochen.

Kälte in Charkiw: Heizungen ausgefallen, Menschen fliehen aufs Land

Während die Temperatur auf der Halbinsel Krim ganz im Süden des Landes aktuell noch bei um die zehn Grad liegt, herrschen im Norden bei Charkiw Minusgrade. „In den Großstädten ist ein Großteil der Heizungen ausgefallen. Viele Menschen sind aufs Land in ihre Datschen oder zu Verwandten gezogen“, sagt Alexander Gelman. Im waldreichen Norden stehe oft Holz zur Verfügung, mit dem man zumindest einen Ofen befeuern könne. „Aber im Süden ist Steppe, da gibt es kein Holz.“

Die Dosenkerzen werden vereinzelt auch im Großraum Stuttgart hergestellt und dann verschickt. „Aber da kommt einiges an Gewicht und Volumen zusammen“, erklärt der 55-Jährige. Da es in der Ukraine jede Menge leere Konservendosen gebe, habe sich sein Verein dazu entschlossen, nur die Wachsreste zu verschicken, sodass die Dosenkerzen vor Ort in der Ukraine produziert werden können.

„Wir freuen uns über jede Spende. Man kann alle Wachsreste zusammenwerfen, noch besser wäre es aber, nach Material zu trennen.“ Vor dem Transport sortieren die Vereinsmitglieder die Kerzenreste – parfümiertes Wachs und Paraffin werden vom Bienenwachs getrennt. Letzteres habe gegenüber Paraffin den Vorteil, dass es nicht stinke und auch im Haus verwendet werden könne, sagt Alexander Gelman.

Selbstgemachte Dosenkerzen als Wärme- und Lichtquelle

Solche Dosenkerzen sind eine wichtige Wärme- und Lichtquelle für Menschen in der Ukraine. Foto: Gottfried Stoppel

Der 55-Jährige stammt aus Petersburg, arbeitet für die Automobilindustrie und lebt seit fast 30 Jahren in der Region Stuttgart. „Vor dem Jahr 2022 hatte ich keinerlei Bezug zur Ukraine“, erzählt er. Das änderte sich mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Seither hilft Alexander Gelman, wo er kann. Er akquiriert Spenden, organisiert Transporte, knüpft Tarnnetze für Soldaten an der Front, gibt chronisch kranken Menschen für eine gewisse Zeit Obdach und begleitet sie auch danach. Und doch fühlt er sich an manchen Tagen einfach sprach- und hilflos angesichts der großen Not: „In der Ukraine fehlt es einfach an allem.“ In den Krankenhäusern beispielsweise mangelt es an Bettwäsche, Hygieneartikeln, Verbandsmaterial.

Die großen Transporte in die Ukraine muss der Verein zahlen

Im Frühjahr 2024 hat Alexander Gelman den Deutsch-Ukrainischen Verein Rems-Murr mitbegründet. Bei dessen Kerzen-Sammelaktion im Gründungsjahr sind 2,5 Tonnen Material zusammengekommen und verschickt worden. Es gibt Spediteure, die einen Teil der Kerzenreste kostenlos in die Ukraine mitnehmen, die großen Transporte muss der Verein aber bezahlen.

Die in der Ukraine produzierten Dosenkerzen sind für Zivilisten, aber auch Soldaten wichtig. „Die Soldaten an der Front sind oft komplett abgeschnitten“, sagt Gelman. Mithilfe von Drohnen, die mit einem Greifer ausgestattet sind, lassen sich die Wärmequellen aber bis zu ihnen in den Gräben transportieren. Auch vorgekochte, vakuumierte Eintöpfe werden so an die Front gebracht.

Die Sammelaktion, bei welcher der Verein auch mit etlichen Kirchengemeinden im Rems-Murr-Kreis kooperiert, läuft noch bis Februar. Abgegeben werden können die Spenden beispielsweise beim Weltladen in Waiblingen, Marktplatz 1. Außerdem in Winnenden in der katholischen Kirche St. Karl Borromäus und in Fellbach in der Pestalozzistraße 59. Auch Privatleute stellen Lagerraum zur Verfügung, zu erkennen sind diese Sammelstellen an Plakaten, die dort aufgehängt sind. Auskunft über weitere Abgabestellen gibt es auch beim Deutsch-Ukrainischen Verein Rems-Murr (E-Mail: info@du-rmk.de). ﻿