In Waiblingen bieten die Stadtwerke und die Rosberg Foundation Schwimmkurse für Kinder aus finanziell schwachen Familien an. Diese müssen nur zwölf Euro bezahlen.
Sicher schwimmen zu können, macht nicht nur Spaß, sondern ist überlebenswichtig. Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ertrinken in Deutschland jährlich bis zu 500 Menschen. Damit das Schwimmenlernen nicht an mangelnden finanziellen Mitteln scheitert, bieten die Stadtwerke Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und die in Waiblingen ansässige Rosberg Foundation nun geförderte Schwimmkurse für Kinder an. Die Kurse sind für Kinder gedacht, deren Familien sich solch ein Angebot sonst nicht leisten könnten. Es gibt sowohl Babyschwimmkurse für Kinder im Alter von drei Monaten bis drei Jahren als auch Kinderschwimmkurse für Fünf- bis Achtjährige.