Oftmals werden Prostituierte mit falschen Versprechungen in diesen Job gelockt, ihnen wird der Pass abgenommen und körperliche Gewalt angedroht. Darauf hat der Arbeitskreis Prostitution Leinfelden-Echterdingen erst im vergangenen Frühjahr mit einer beeindruckenden Ausstellung im Leinfelder Haus aufmerksam gemacht. Das Geschäft mit dem käuflichen Sex läuft derweil – auch auf den Fildern – weiter. Bereits Anfang kommenden Jahres wird das Laufhaus im Stettener Gewerbegebiet wohl mit einem neuen Betreiber wiedereröffnen.