Die ukrainische Partnerstadt von Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern ist am 3. Oktober erneut angegriffen worden. Diese Hilfe kommt nun aus Filderstadt.
10.10.2025 - 19:00 Uhr
Während es im Gazastreifen begründete Hoffnung auf Frieden gibt, läuft der russische Angriffskrieg auf die Ukraine weiter. Kurz vor Beginn des Winters konzentriere Russland seine Luftangriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine, berichtet das ZDF. „Nicht nur Wärmekraftwerke wurden getroffen, sondern auch die Gasförderungs- und -transportinfrastruktur des Landes.“