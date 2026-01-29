„Es sind unsere Schulfreunde, es sind Nachbarskinder, die da sterben. Wir tragen sie von der Straße ins Haus. Sie sind in unseren Armen gestorben.“ Es sind schreckliche Nachrichten wie diese, die Arezoo Shoaleh von Freunden aus ihrem Heimatland, dem Iran, bekommt. „Ich kriege die Stimmen der Sprachnachrichten nicht aus dem Kopf“, sagt sie.

Vor zwei Wochen war die Ludwigsburgerin, die vor 27 Jahren aus dem Iran nach Deutschland kam, noch voller Hoffnung, dass die aktuelle Protestwelle, die vor einem Monat begann, zum Sieg gegen das iranische Regime führen würde. Dass die Unterdrückung der Bevölkerung, das Foltern, das Morden in der islamischen Republik zu Ende gehen würden. Dass sich die restliche Welt einmischen würde, um die Iraner auf ihrem Weg in die Freiheit zu unterstützten.

Zigtausende wurden getötet

All das ist nicht passiert. Das Mullah-Regime hat die demonstrierende Bevölkerung massenweise verhaftet, zigtausende getötet. Es hat die Proteste brutalst niedergeschlagen. Die Menschen gehen aus Angst kaum noch auf die Straße. Die restliche Welt sieht dabei zu. Beziehungsweise vielmehr sieht sie weg.

Arezoo Shoaleh schläft kaum, ist verzweifelt, zerrissen. Die Bilder von Eltern, die ihre toten Kinder zwischen anderen Leichen suchen, sind immer präsent. Vor einer Woche hat sie einen Brief an die Ludwigsburger Bundestagsabgeordneten sowie die Europaabgeordnete geschrieben. Diesen Hilferuf, wie sie ihn nennt, schrieb sie „aus der Überzeugung heraus, dass die Glaubwürdigkeit europäischer Wert und menschenorientierter Staatlichkeit auf dem Spiel steht“.

Unsere Empfehlung für Sie Blickwinkel Warum Iran uns alle angeht Der Ludwigsburger OB Matthias Knecht fordert Solidarität mit den Protestierenden im Iran. Warum Schweigen keine Option ist und was jeder tun kann.

Weiter formuliert sie: „Aus völkerrechtlicher und menschenrechtlicher Perspektive sprechen zahlreiche Indikatoren für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn nicht für Völkermord. Spätestens jedoch liegt ein Notfall im Sinne der internationalen Schutzverantwortung vor.“

Arezoo Shoaleh stellt in ihrem Brief viele Fragen, „nicht aus Anklage, sondern aus Verzweiflung“. Unter anderem geht ihr es darum, welche konkreten Schritte die Bundesregierung plant, um den Schutz der Zivilbevölkerung im Iran voranzubringen und warum die Situation im Iran bislang nicht als internationaler Notfall behandelt wird, obwohl vergleichbare Kriterien in anderen Konflikten herangezogen wurden.

Alle haben Menschen verloren

Rückmeldung hat sie von allen Abgeordneten bekommen, in Form von Mails oder Gesprächen. Dafür ist Arezoo Shoaleh dankbar. Nur: „Für die Menschen im Iran reicht das bislang nicht. Die Repression eskaliert. Tötungen, Folter und Hinrichtungen sind massiv. Für viele Familien ist das keine Nachricht mehr, sondern Realität: Fast jede Familie hat bereits jemanden verloren oder kennt Menschen, die einen Angehörigen, eine Freundin, einen Nachbarn verloren haben. Die Menschen brauchen jetzt Schutz – nicht irgendwann.“

Was Arezoo Shoaleh betont, ist, dass das Taktieren, Abwägen und das Hin-und-Her-Diskutieren der vergangenen Jahre – und auch heute – Menschenleben gekostet hat. Und weiter Menschenleben kostet. „Die Menschen im Iran haben gezeigt, dass sie an demokratische Werte glauben. Jetzt liegt es an uns, ihnen zu zeigen, dass es diese Werte gibt.“