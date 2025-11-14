Hilflose Koalition: Steuerrabatt schwächt Klimaschutz

Der Koalition fällt wenig ein, um die Malaise der Wirtschaft zu beenden. Und was ihr einfällt, ist in hohem Maße fragwürdig, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Airlines und Passagiere dürfen sich freuen: Flugreisen sollen in Deutschland billiger werden. Doch wie passt das zum Bemühen der Weltklimakonferenz im Kampf gegen eine Treibhauskatastrophe? Schließlich ist Fliegen die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Was die Koalition am Donnerstag zuwege brachte, hatte der Tübinger Philosoph Ernst Bloch einmal als „Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit“ bezeichnet. Diese Politik widersprüchlich zu nennen, wäre noch höflich untertrieben. Der Kanzler hätte sich seine Stippvisite in Belém sparen können. Sie wirkt nun mehr als scheinheilig.