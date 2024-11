Seit Jahrzehnten spendet unsere Leserschaft für in Not geratene Menschen direkt vor der Haustür. Die Aktionen sind jetzt gebündelt.

Thomas K. Slotwinski 12.11.2024 - 13:01 Uhr

In gut zwei Wochen ist der erste Advent. Gerade in der Vorweihnachtszeit blicken wir in unserer Zeitung besonders auf jene Menschen, denen es in der vermeintlich wohlhabenden Region Stuttgart weniger gut geht.

Die Altersarmut hat viele Menschen erfasst, eine langwierige Krankheit kann nicht nur körperliche Schmerzen mit sich bringen, sondern das finanzielle Gefüge ganzer Familien zerstören. Vielen fehlt es an den Dingen des Alltags, weil sie unverschuldet in Not geraten sind, ihre Arbeit verloren oder einen anderen Schicksalsschlag erlitten haben. Lesen Sie auch Identische Zielvorgabe Mit unserer Hilfsaktion „Lichtblicke“ haben wir seit Jahrzehnten tatsächlich etwas Licht in das Dunkel vieler Notleidender gebracht. Dank der großzügigen Spenden aus unserer Leserschaft ist es uns möglich, direkt vor Ort zu helfen. Die Zuwendungen kommen eins zu eins bei den bedürftigen Mitbürgern an. Bisher gab es in unserer kompletten Zeitung sogar zwei Hilfsaktionen: Die „Lichtblicke“ für den alten Landkreis Leonberg sowie die Aktion „Hilfe für den Nachbarn“, die sich vor allem in der Stadt Stuttgart engagiert. Beide Initiativen haben die identische Zielvorgabe: Geholfen wird notleidenden Menschen in der Region, die Spenden gehen, vor allem in der Form von Sachmitteln, direkt an die Empfänger. Unsere Empfehlung für Sie Viel Hilfe für fahrbaren Untersatz in Leonberg Leon hat sein Auto bekommen Das Hospiz in Leonberg ist nicht nur Anlaufstation für viele Menschen am Ende ihres Lebenswegs, es hilft auch immer wieder, das Leben erfüllt zu gestalten. Zum Beispiel mit großen Spendenaktionen, wie der für Leon und seine Mama Stefanie. Bisher hatten wir organisatorisch den doppelten Aufwand. Das hat sich nun geändert. „Bürger helfen“, der Trägerverein der Aktion „Lichtblicke“ ist aufgelöst worden. Ab sofort gibt es eine organisatorische Einheit mit einheitlicher Bankverbindung. Der Titel „Hilfe für den Nachbarn“ trifft dabei die Intention am ehesten. Deshalb wird er nun auch für unsere Aktivitäten in der Region Leonberg und im Strohgäu übernommen. Was sich nicht ändert, ist das Prinzip der Nähe: Spender etwa von Korntal-Münchingen bis Weil der Stadt können sich sicher sein, dass ihre Zuwendungen weiterhin für Bedürftige vor Ort verwendet werden. Ein zentrales Spendenkonto Als regionales Zeitungshaus verbürgen wir uns dafür, dass die Mittel ausschließlich den Menschen in der Region zugutekommen. Wie gewohnt, werden wir auch künftig berichten, wo Ihre Spenden Gutes bewirken. Bitte überweisen Sie Ihre Spende nur noch auf folgendes Konto: Baden-Württembergische Bank; IBAN DE53 6005 0101 0002 2262 22; BIC SOLADEST600. Die anderen Bankverbindungen sind nicht mehr gültig. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Zuwendungen, die weiterhin in bewährter Manier von uns weitergeleitet werden. Hilfe für den Nachbarn Das Spendenkonto: IBAN DE53 6005 0101 0002 2262 22 BIC SOLADEST600. Kennwort: „Hilfe für den Nachbarn“. Bitte vermerken Sie auf der Überweisung unbedingt, ob Ihr Name veröffentlicht werden soll.