Der Ambulante Hospizdienst Leonberg lädt zu Aktionstagen in der Sportwelt Leonberg und im Atrium des Albert-Schweitzer-Gymnasiums ein – und informiert über seine Arbeit.

Anlässlich der bundesweiten Tage der Kinderhospizarbeit lädt der Ambulante Hospizdienst für Kinder und Jugendliche Leonberg am Freitag und Samstag, 13. und 14. Februar, dazu ein, diese besondere Form der Unterstützung kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und sich zu informieren. Ziel der Aktionstage ist es, die Kinderhospizarbeit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, Berührungsängste abzubauen und aufzuzeigen, wie betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Familien begleitet werden können.

Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern stehen im Alltag häufig vor großen emotionalen und organisatorischen Herausforderungen. Der Ambulante Hospizdienst unterstützt sie bereits ab der Diagnosestellung psychosozial – individuell, verlässlich und dort, wo Hilfe benötigt wird: zu Hause, in der Klinik sowie bei Arzt- oder Behördenterminen.

Ein Workshop lehrt „Wie klingen Gefühle?

Auch Geschwisterkinder, trauernde Kinder und Familien mit schwerstkranken oder sterbenden Elternteilen finden hier adäquate Begleitung. Ermöglicht wird diese Arbeit durch qualifizierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende sowie durch das Engagement zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer.

Im Rahmen der Aktionstage erwartet Besucherinnen und Besucher ein offenes und kreatives Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Am Freitag, 13. Februar, findet von 14.30 bis 16 Uhr in der Turnhalle des Sportvereinszentrums des SV Leonberg/Eltingen in der Bruckenbachstraße der Percussion-Workshop „Wie klingen Gefühle?“ statt.

Eine Möglichkeit, sich selbst zu engagieren

Und am Samstag, 14. Februar, lädt von 17 bis 18.30 Uhr eine Veranstaltung zum Innehalten, Nachdenken und Austausch ein. Unter dem Titel „Musik & Poesie – Lieder & Texte“ gestaltet die Künstlerin Jelena Herder den Abend im Atrium des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Leonberg.

Beide Angebote sind kostenfrei und ohne Anmeldung zugänglich. Die Tage der Kinderhospizarbeit bieten eine gute Gelegenheit, sich zu informieren, Solidarität zu zeigen und sich gegebenenfalls auch über ein ehrenamtliches Engagement zu informieren. Weitere Informationen unter www.hospiz-leonberg.de im Internet.