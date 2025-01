Die Polizei rückt aus, um einer Seniorin zu helfen. Dabei geht es um einen ungewöhnlichen Einsatz: Sie will fernsehen, kann aber nicht.

Christine Bilger 28.01.2025 - 18:39 Uhr

Die Polizei als Freund und technische Helferin? Auch das gibt es. So geschehen vor kurzem in Stuttgart, wie die Polizei auf den Sozialen Medien berichtet. Das Bild lässt ahnen, dass es bei dem Einsatz nicht um einen klassischen Notfall ging, auch wenn Blaulicht im Spiel ist: Eine Beamtin sitzt mit einer Frau im heimelig anmutenden Wohnzimmer, die Fernbedienung in der Hand. Da war wohl technisches Geschick gefragt.