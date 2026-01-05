Die Venus, ein Starlink-Satellit oder eventuell eine Drohne? Menschen melden immer mehr rätselhafte Beobachtungen am Himmel bei UFO-Forschern im Odenwald. Was die Ursachensuche 2025 ergab.
05.01.2026 - 17:53 Uhr
Lützelbach - Bei der UFO-Meldestelle Cenap sind 2025 so viele Sichtungen angezeigt worden wie noch nie zuvor. Das Centrale Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene (Cenap) ist Anlaufstelle für Bürger, die nach einer wissenschaftlichen Erklärung für ihre Beobachtungen suchen. Meist handelte es sich nach Angaben der Experten um Planeten oder Sterne. UFO ist die Abkürzung für "unbekannte Flugobjekte".