Die Perseiden sorgen jedes Jahr für ein atemberaubendes Schauspiel am Nachthimmel. Mitte August erreichen die Sternschnuppen ihr Maximum – mit etwas Glück lassen sich dann Dutzende pro Stunde beobachten.
12.08.2025 - 09:31 Uhr
Die Perseiden gehören jedes Jahr zu den eindrucksvollsten Sternschnuppenströmen. Ihren Höhepunkt erreichen sie Mitte August, wenn bis zu 100 Meteore pro Stunde am Himmel sichtbar sein können. Um die Sternschnuppen zu sehen, lohnt sich ein Blick in die richtige Richtung und zur passenden Uhrzeit.