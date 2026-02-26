Am Wochenende zeigt sich ein besonderes Himmelsspektakel über Stuttgart: Die Planetenparade. Wo man im Kessel einen guten Blick auf den Nachthimmel hat.
26.02.2026 - 11:19 Uhr
Es ist ein besonderes Spektakel, das am Wochenende am Nachthimmel zu sehen sein wird: Die Planetenparade. Ab dem 28. Februar sind sechs der acht Planeten unseres Sonnensystems zu sehen. Bereits jetzt kann man schon fünf Planeten am frühabendlichen Himmel entdecken: Jupiter, Uranus, Saturn, Neptun und Merkur. Am 28. Februar gesellt sich dann noch die Venus dazu.