Wieder sind Polarlichter am Himmel über Baden-Württemberg aufgetaucht. Eine Expertin erklärt, ob in nächster Zeit noch einmal mit dem Spektakel zu rechnen ist.

red/dpa/lsw 21.01.2026 - 08:22 Uhr

In der zweiten Nacht in Folge sind über Baden-Württemberg Polarlichter zu sehen gewesen. Sie leuchteten am Dienstagabend überall dort im Südwesten, wo klarer Himmel war, wie die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke sagte. Etwa ab 19.40 Uhr seien die rosa und grünen Farbspektakel sehr gut zu sehen gewesen - allerdings nur für rund 15 Minuten, dann sei diese besondere Erscheinung allmählich abgeebbt.