Prinzipiell reicht freie Sicht. Aber wer Details erspähen will, braucht professionelles Gerät. Fachleute stellen das aus Anlass der Mondfinsternis vielerorts zur Verfügung.
01.09.2025 - 06:32 Uhr
Wer am Sonntag (7. September) nicht einfach nur am Himmel einen verfinsterten Mond suchen will, findet an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg professionelle Unterstützung. Zwar fällt die totale Mondfinsternis noch voll in die Sommerferien im Südwesten, viele Sternwarten öffnen aber extra für das Naturschauspiel ihre Pforten. Ein paar Beispiele: