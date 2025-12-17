Gaby Miletic und Sylvie Bollinger sind die Engel, die Backnang verzaubern. Ihre vom Stadtmarketing initiierte Aktion sorgt für Begeisterung und unzählige Selfies.

Diese Engel sind von einer anderen Wolke. Sie bringen ein paar Extra-Kilos mit, in den Flügeln baumeln Lichterketten, und unter den Kostümen kleben Wärmepflaster. Doch wenn Gaby Miletic (56) und Sylvie Bollinger (66) gemeinsam durch die Backnanger Innenstadt schweben, ist plötzlich eine Energie spürbar, die selbst verbitterten Mienen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Das Schweben ist natürlich nur bildhaft gemeint, Gaby Miletic und Sylvie Bollinger stehen fest mit beiden Füßen im Leben. Und so ziehen sie mit weißen Moonboots und Engelskostüm durch die Straßen und Gassen von Backnang. Ihre Mission: Schoko-Nikoläuse und Herzlichkeit unter die Leute zu bringen.

Gaby Miletic hat für jeden Schokonikoläuse und ein herzliches Lachen. Foto: Gottfried Stoppel

In der Schillergasse drehen sich die Menschen um, winken, lachen. Die beiden Engel mit Heiligenschein aus Draht und Federn versprühen pure Lebensfreude. Ihr Gekicher ist nicht aufdringlich, sondern ansteckend. Und die zwei können über sich selbst lachen. „Unverschämt, da hat mich gerade ein Mann propperer Engel genannt“, sagt Sylvie Bollinger und zwinkert.

Die Idee zu den beiden Engeln hatte Sigrid Göttlich, Vorsitzende des Stadtmarketings Backnang. Gaby Miletic und Sylvie Bollinger, beide Teil des Ensembles der Backnanger Bürgerbühne, fand sie sofort passend für die Rolle – also fragte sie einfach im Bandhaus nach, ob sie Lust hätten. Hatten sie!

Das Selfie-Highlight in der Backnanger Innenstadt

„Wir sind jung, zackig und in göttlicher Mission unterwegs“, sagt Gaby Miletic. Immer wieder müssen sie an diesem Samstag gemeinsam mit fremden Leuten vor Handykameras posieren – sie sind das Selfie-Highlight auf dem Wochenmarkt. Und die beiden Engel sind einfach zu putzig: Als sie über einen Zebrastreifen laufen, lässt ein junger Mercedes-Fahrer seinen Motor aufheulen, und gemeinsam mit dem Straßenmusiker trällern sie in der Grabenstraße ein fröhliches „Jingle Bells“.

„Wir sind jung, zackig und in göttlicher Mission unterwegs.“ Gaby Miletic über ihre Rolle als Engel

Gaby und Sylvie sind seit über 20 Jahren befreundet. Seit 14 Jahren stehen sie als Schauspielerinnen gemeinsam auf der Bühne. Die Rolle der Engel ist ihnen wie auf den Leib geschneidert – ein himmlisches Duo. Wenn sie gemeinsam mit Sigrid Göttlich das ein oder andere Geschäft besuchen, hoppeln sie seitwärts durch die Eingangstür, damit die filigranen Pappflügel keinen Schaden nehmen.

Zwei Engel, eine Energie. Im Fachgeschäft Optik Stroh setzen beide gleich Glitzerbrillen auf. „Boah, Gucci!“, rufen sie und funkeln um die Wette mit dem Weihnachtsbaum in der Ecke. Auch beim Blumenladen Blattwerk sind die Damen mit ihren goldenen Sternenketten beliebte Gäste. Zum Dank für ihr Erscheinen gibt es für jede einen Blumenstrauß.

Seit mehreren Jahren sind die Engel im Auftrag von Sigrid Göttlich unterwegs. Anfangs hatten ihre Kostüme riesengroße Flügel – imposant, aber vier Kilo schwer. Das war selbst für Engel zu viel, und sie protestierten. Sigrid Göttlich, die auch Inhaberin des Modehauses Accente ist, besorgte ihnen sofort leichtere Exemplare, die dank LED-Lichterkette richtig schön funkeln.

Die zwei Engel spenden viel Herzenswärme

Egal ob Rentner, Kleinkind oder Mensch mit Behinderung – Gaby Miletic und Sylvie Bollinger begegnen allen mit Herzenswärme. Eine Umarmung hier, ein Lächeln da. Dann posieren sie geduldig für das nächste Selfie. Und sitzt die Lichterkette am Flügel schief, richtet Sigrid Göttlich sie schnell wieder. Weiter geht’s!

Nach einigen Stunden kommen die Engel ins Schwitzen, vor allem unter den Perücken wird es heiß. Doch davon lassen sie sich nichts anmerken. Sie sind Profis – auch ohne Scheinwerferlicht. Und was gefällt ihnen besonders an ihrer Mission? „Wenn Kinder strahlen und traurige Menschen zurück lächeln“, sagt Sylvie Bollinger. Ihre Freundin ergänzt: „Mich fasziniert jedes Mal, welche Energien dabei entstehen.“

Mit den Engeln weiter durch die Altstadt

Sigrid Göttlich ist froh, dass sie die zwei hat. „Engel sind das Symbol schlechthin der Weihnachtszeit. Mit ihnen kommt man sofort in Fröhlichkeit und zum Strahlen“, sagt die Vorsitzende des Stadtmarketings. Dann geht es weiter. Nächste Station Altstadt: „Die Leute warten schon auf uns!“