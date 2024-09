In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bot der Mond ein besonderes Naturschauspiel, welches auch in Deutschland gut zu sehen war.

hej/dpa 18.09.2024 - 11:11 Uhr

Frühaufsteher wurden am Mittwochmorgen beim Blick gen Himmel mit einem Naturschauspiel belohnt. Der Mond bot ein seltenes und zugleich doppeltes Schauspiel. Wegen seiner nicht kreisrunden Umlaufbahn war der Vollmond besonders nah an an der Erde und entsprechend beeindruckend. Außerdem sorgte eine partielle Mondfinsternis für besondere Momente.