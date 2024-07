So wurde der Drogenschmuggel ins Stammheimer Gefängnis aufgedeckt

Die Razzia am Montag gegen die kriminelle Szene rund um die Schuss-Serie im Großraum Stuttgart hatte einen besonderen Hintergrund. Es ging um Drogenlieferungen in die Justizvollzugsanstalt – per Post. Wie fiel das auf?

Nach der Berichterstattung unserer Redaktion über eine Drogenrazzia in der Szene der schießwütigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart haben Landeskriminalamt (LKA) und Staatsanwaltschaft Stuttgart nähere Details zu den Hintergründen verraten. Demnach geht es um Drogenschmuggel in die Justizvollzugsanstalt Stammheim – und das auf besondere Weise. So wurde Papier, das mit synthetischem Cannabinoid getränkt war, ins Gefängnis geschmuggelt – daher auch der Codename des Ermittlungsverfahrens: „Paper“.