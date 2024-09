Rund 30 Verletzte, unter ihnen zwei Kleinkinder, die in Lebensgefahr sind - das ist die Bilanz zweier Brände in Essen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 41 Jahre alter Mann.

dpa 29.09.2024 - 05:13 Uhr

Essen - Die Polizei in Essen ermittelt zu den Hintergründen zweier Brände am Samstagnachmittag mit rund 30 Verletzten, darunter acht schwer verletzte Kinder. Festgenommen wurde ein 41-Jähriger. Er sei tatverdächtig in Bezug auf die beiden Brände, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem werde er verdächtigt, wenige Minuten später einen Lieferwagen in zwei Geschäfte gesteuert zu haben. Die Kripo prüft die Zusammenhänge der Taten, wie die Polizei mitteilte. Zu den Motiven des Verdächtigen könne man zunächst nichts sagen. Der Essener mit syrischer Staatsangehörigkeit sei unverletzt geblieben.