Aufregung am Abend: Am Flughafen BER starten und landen eine halbe Stunde lang keine Maschinen. Ein Mitarbeiter hat eine Beobachtung gemacht, die ihm verdächtig erscheint. Die Polizei gibt Entwarnung.

dpa 11.03.2026 - 20:17 Uhr

Schönefeld - Am Berliner Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Abend zwischenzeitlich für etwa eine halbe Stunde unterbrochen worden. "Der Betrieb läuft inzwischen aber wieder", sagte ein Flughafensprecher auf dpa-Anfrage. "Wir haben kurzzeitig den Flugbetrieb einstellen müssen." Grund sei der Hinweis auf die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts gewesen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet.