Die digitalen Inhalte der „EßlingerZeitung“ ziehen um – die lokale Berichterstattung bleibt unverändert.
Sie haben es möglicherweise schon gelesen: Die digitalen Inhalte der „Eßlinger Zeitung“ ziehen um. Vom 23. März an finden Sie als Leserinnen und Leser ihre vertrauten Nachrichten aus Esslingen und Umgebung nicht mehr auf der bisherigen Webseite unter esslinger-zeitung.de und in der E-Paper-App der „EZ“. Stattdessen begrüßen wir Sie von sofort an in einer neuen, erweiterten digitalen Heimat: im Web unter stn.de/ez und in der E-Paper-App der Stuttgarter Nachrichten. Dort finden Sie alle bewährten Inhalte aus der Stadt und dem Kreis Esslingen. Zudem erhalten Sie Zugang zu den umfangreichen Plus-Inhalten der StN auf stn.de und in der StN News App.