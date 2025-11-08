Die Fantastischen Vier planen mit „Der letzte Bus“ eine finale Tour. Das klingt nach einem Abschied. Doch die Rapper aus Stuttgart lassen sich eine Hintertür offen.
Die Fantastischen Vier verabschieden sich offenbar von der großen Bühne. Die Rapper aus Stuttgart gehen ein letztes Mal auf Tour. Unter dem Titel „Der letzte Bus“ will das bekannte HipHop-Quartett in den kommenden anderthalb Jahren eine Abschiedstournee spielen und „möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat“, sagte Sänger Michi Beck der dpa in Stuttgart.