Vor Jahren machte Rainer Langhans seine Krebserkrankung öffentlich. Nun hat er in einem Interview erzählt, wie es inzwischen um ihn steht.

Hippie-Ikone Rainer Langhans hat nach eigenen Angaben nicht mehr lange zu leben. „Ich liege im Sterben, sagen die Ärzte“, sagte der 84-Jährige der „Bild“. „Der Tod hat mich also im Griff. Ich befreunde mich mit ihm.“ Langhans hatte seine Krebserkrankung bereits vor einiger Zeit öffentlich gemacht.

„Die Ärzte haben mir gesagt: Jetzt bist du dran. Und dass ich bald tot sein werde. Es gibt keine Chance auf Heilung, sie können mir nur das Sterben erleichtern. Ich bekomme eine Hormontherapie, die das Testosteron herunterfährt. Es ist eine chemische Kastration“, sagte er im „Bild“-Interview.

Bekannt geworden durch Beziehung mit Uschi Obermaier

Der Ex-Kommunarde und Ex-Dschungelcamper, der in der wilden Zeit der 68er vor allem mit der Kommune 1 und seiner Beziehung zu Uschi Obermaier bekannt wurde, ist nach eigenen Angaben unheilbar an Prostatakrebs erkrankt.

Seine drei Lebensgefährtinnen hätten zuerst Schwierigkeiten damit gehabt, sich an seinen Umgang mit der lebensbedrohlichen Krankheit zu gewöhnen, sagte Langhans, der im Münchner Stadtteil Schwabing lebt, bereits im Jahr 2021. Eine der Frauen, mit denen er über Jahrzehnte zusammenlebte, Jutta Winkelmann, starb vor Jahren an Krebs. Langhans hat sie auf ihrem Leidensweg eng begleitet.

„Die Frauen haben Angst um mich, verdrängen die Aussage der Ärzte“, sagte er jetzt der „Bild“. „Ich selbst habe keine Panik. Im Gegenteil. Die Nachricht hat meine Lebensgeister neu geweckt. Ich meditiere gegen die Todesangst. Meine Spiritualität hilft mir, weiterzuleben. Ich weiß, es klingt für viele Menschen seltsam, aber ich habe den Krebs angenommen, ihm meine Liebe erklärt und lebe nun bewusster und wertschätzender. Ich fühle keine Schmerzen.“