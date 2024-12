Das Archiv des Vereins Pro Alt-Cannstatt bietet einen nahezu unerschöpflichen Fundus an Geschichten. Jetzt gibt es in zwölf Monatsblättern wieder Neues zu entdecken.

Iris Frey 03.12.2024 - 11:56 Uhr

Das Archiv des Vereins Pro Alt-Cannstatt bietet einen nahezu unerschöpflichen Fundus an Geschichten. Unter dem Motto „Bad Cannstatt – ein Blick zurück“ haben Olaf Schulze und Matthias Busch vom Geschichtsverein Pro Alt-Cannstatt zum 13. Mal in zwölf Monatsblättern Histörchen zu alten Bildern aus Bad Cannstatt ausgegraben. Dabei sind beim Blick auf die historischen Ansichten Straßen, Plätze und Häuser zu entdecken, die so nicht mehr zu finden sind.