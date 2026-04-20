Historische Pfarrscheuer Musberg Pfarrscheuer Musberg: Was wurde bei den Ausgrabungen gefunden?
Aktuell wird die historische Pfarrscheuer in Musberg saniert. Dabei wurden auch archäologische Ausgrabungen gemacht – was wurde dabei zutage gefördert?
Aktuell wird die historische Pfarrscheuer in Musberg saniert. Dabei wurden auch archäologische Ausgrabungen gemacht – was wurde dabei zutage gefördert?
Schon seit geraumer Zeit wird die historische Pfarrscheuer in Musberg saniert. Besonders an diesem Vorhaben ist vor allem die Tatsache, dass dabei das Dachgeschoss abgenommen wurde und unter dem Erdgeschoss ein neues Kellergeschoss erstellt wurde. Bevor aber die Erde für das Kellergeschoss ausgegraben werden konnte, waren archäologische Ausgrabungen notwendig.