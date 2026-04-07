Es gab einen freien Tag. Immerhin. Der 31. Oktober 2017 war ein einmaliger gesamtdeutscher gesetzlicher Feiertag. 500 Jahre zuvor hatte Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür von Wittenberg gehämmert und damit einen Erdrutsch ausgelöst. Und 500 Jahre Reformation rechtfertigten wenigstens einen arbeitsfreien Tag. Früher war das anders. Da wurde ausgiebiger gefeiert. In Esslingen gab es 1717 aus Anlass von 200 Jahren Reformation ein viertägiges Fest. Das Programm wurde in einer Dokumentation festgehalten, die ab Dienstag, 7. April, im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt zu sehen ist.