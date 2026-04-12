Es ist eine Richtungswahl, die über die künftige Ausrichtung des Landes in der Mitte Europas entscheidet. Orban hat es an Moskau angebunden, Magyar verspricht eine erneuerte Partnerschaft mit der EU.
12.04.2026 - 06:20 Uhr
Budapest - In Ungarn hat am Sonntagmorgen die Parlamentswahl begonnen. Die Abstimmung gilt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90. Ihr Ausgang entscheidet darüber, ob Ministerpräsident Viktor Orban ein weiteres Mandat erhält oder die Macht verliert.