Der CLASSIC COURIER steht für Reisen in stilvollem Ambiente: Mit Salon- und Speisewagen genießen Fahrgäste neben der Fahrt auch ein nostalgisches Reisegefühl.
Mit dem historischen Sonderzug des CLASSIC COURIERS bietet die Zugerlebnis GmbH auch in der kommenden Reisesaison außergewöhnliche Tagesausflüge an, die Komfort, Erlebnis und kulturelle Vielfalt miteinander verbinden. Schon beim Einsteigen wird deutlich: Beim CLASSIC COURIER handelt es sich weit mehr als nur um ein Transportmittel. Liebevoll restaurierte Schnellzugwagen vergangener Jahrzehnte schaffen ein einzigartiges Ambiente, das den Charme klassischer Bahnreisen wieder aufleben lässt. Unterschiedliche Sitzkategorien wie Erste Klasse, Zweite Klasse oder Club-Abteile, ein stilvoller Salonwagen mit Cocktailsesseln sowie gastronomische Angebote im Speisewagen sorgen dafür, dass die Fahrt selbst zum genussvollen Bestandteil des Ausflugs wird. Große Fenster eröffnen entspannte Ausblicke auf die vorbeiziehenden Landschaften, während sich Reisende zurücklehnen und den Alltag hinter sich lassen können.