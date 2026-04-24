Der CLASSIC COURIER steht für Reisen in stilvollem Ambiente: Mit Salon- und Speisewagen genießen Fahrgäste neben der Fahrt auch ein nostalgisches Reisegefühl.

Mit dem historischen Sonderzug des CLASSIC COURIERS bietet die Zugerlebnis GmbH auch in der kommenden Reisesaison außergewöhnliche Tagesausflüge an, die Komfort, Erlebnis und kulturelle Vielfalt miteinander verbinden. Schon beim Einsteigen wird deutlich: Beim CLASSIC COURIER handelt es sich weit mehr als nur um ein Transportmittel. Liebevoll restaurierte Schnellzugwagen vergangener Jahrzehnte schaffen ein einzigartiges Ambiente, das den Charme klassischer Bahnreisen wieder aufleben lässt. Unterschiedliche Sitzkategorien wie Erste Klasse, Zweite Klasse oder Club-Abteile, ein stilvoller Salonwagen mit Cocktailsesseln sowie gastronomische Angebote im Speisewagen sorgen dafür, dass die Fahrt selbst zum genussvollen Bestandteil des Ausflugs wird. Große Fenster eröffnen entspannte Ausblicke auf die vorbeiziehenden Landschaften, während sich Reisende zurücklehnen und den Alltag hinter sich lassen können.

Zwei besondere Routen führen Reisende in den kommenden Tagen dabei entweder in die Welt der Industriekultur und Antike nach Völklingen und Trier oder an den malerischen Bodensee nach Radolfzell und Konstanz.

Industriekultur trifft römisches Erbe

Die Tagesreise zur Völklinger Hütte oder nach Trier am 16. Mai 2026 verbindet zwei bedeutende kulturhistorische Ziele: In Völklingen erwartet die Besucher ein UNESCO-Weltkulturerbe der Industriekultur, das als einzigartiges Zeugnis der Industriekultur gilt. Gewaltige Hochöfen, weitläufige Anlagen und spannende Ausstellungen machen die Geschichte von Eisen und Stahl greifbar.

Trier hingegen als älteste Stadt Deutschlands beeindruckt mit römischen Bauwerken und historischer Altstadt: Monumente wie die Porta Nigra, die Kaiserthermen oder die Konstantinbasilika erzählen von einer bewegten Vergangenheit. Die charmante Altstadt mit ihren engen Gassen, Cafés und Plätzen lädt zudem zum Flanieren und Verweilen ein. Optional buchbare Eintritte ermöglichen es, noch tiefer in die Geschichte einzutauchen und die Besonderheiten der Region kennenzulernen.

Die Fahrt startet gegen acht Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof und führt über Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Vaihingen (Enz), Mühlacker, Bruchsal, Heidelberg und Mannheim in Richtung Saarland. Die Rückkehr ist gegen 22 Uhr in Stuttgart geplant.

Bodenseereise mit Entspannung und Lebendigkeit

Wer sich nach Natur, Wasser und südlichem Flair sehnt, findet in der zweiten Route am 27. Juni das passende Angebot. Die Reise an den Bodensee bietet gleich zwei attraktive Ziele zur Auswahl: das beschauliche Radolfzell oder das lebendige Konstanz.

Radolfzell begeistert mit seiner ruhigen Atmosphäre, gepflegten Uferanlagen und einem entspannten Lebensgefühl. Hier stehen Erholung und Naturerlebnis im Mittelpunkt – ideal für einen gemütlichen Spaziergang entlang der Seepromenade oder eine kleine Auszeit im Grünen.

Konstanz hingegen präsentiert sich als lebendige Stadt mit historischem Kern, vielfältiger Gastronomie und maritimem Flair. Die Altstadt, das imposante Münster sowie der Hafen mit Blick auf den Bodensee machen den Aufenthalt zu einem abwechslungsreichen Erlebnis. Beide Ziele bieten ausreichend Zeit zur individuellen Erkundung und lassen Raum für persönliche Entdeckungen.

Die Fahrt startet gegen 7.30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof und führt über Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, Vaihingen (Enz), Mühlacker, Pforzheim und Karlsruhe über die Schwarzwaldbahn in Richtung Bodensee. Die Rückkehr ist gegen 22.30 Uhr in Stuttgart geplant.

Anmeldung und Infos

Die Buchung beider Fahrten ist ab 84 Euro möglich. Diese oder weitere Fahrten sind online buchbar auf der Webseite der Zugerlebnis GmbH oder telefonisch unter 07154/1379898.

Hinweis: Die historischen Fahrzeuge sind nicht barrierefrei. Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen werden nach Voranmeldung gerne transportiert.