Im Osten Tschechiens endet die Steinkohle-Ära. Was die Schließung für die Region Mährisch-Schlesien bedeutet - und warum eine Hochzeit unvergessen bleibt.
04.02.2026 - 13:58 Uhr
Stonava - Tschechien hat nach fast 250 Jahren Abschied vom Steinkohlebergbau genommen. Im Bergwerk CSM in Stonava im Osten des Landes wurde am Mittwoch die symbolische letzte Lore mit Kohle aus einer Tiefe von 1300 Metern an die Oberfläche gebracht. An der offiziellen Abschiedszeremonie nahmen zahlreiche geladene Gäste teil.