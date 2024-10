Raubritter, Kreditgeber und Ministerialer – der Gleissende Wolf von Wunnenstein war in Sachen Finanzen und Fehden ganz vorne mit dabei.

Petra Mostbacher-Dix 10.10.2024 - 06:32 Uhr

Im Bottwartal erinnert so manches an ihn. Der Aussichtsturm auf dem Wunnenstein etwa. Oder die Christlichen Pfadfinder in Beilstein: der „Gleissende Wolf“ von Wunnenstein. Der Niederadlige, Raubritter, Kreditgeber und Ministerialer wurde vermutlich im Jahr 1340 in Mühlhausen an der Enz geboren, wohl als zweiter von vier Söhnen des Fürderer II. von Wunnenstein.