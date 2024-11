Brand im Nationaltheater in Prag

Das Nationaltheater am Moldau-Ufer in Prag gehört zu den Wahrzeichen der tschechischen Hauptstadt. Nun hat es dort in einer Garderobe gebrannt.

dpa 26.11.2024 - 16:52 Uhr

Prag - Im tschechischen Nationaltheater in Prag ist es zu einem Brand gekommen. Die Flammen brachen in einer Garderobe des Reinigungspersonals aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach knapp einer Stunde wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert. Die Suche nach etwaigen verdeckten Glutnestern dauerte an. Dazu kam auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz.